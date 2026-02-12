Balming Tigerのフロントマン／ラッパーのOmega Sapien（オメガ・サピエン）が、ニューアルバム『Leader』を本日2月12日18時に世界同時リリースした。

3年ぶりのソロアルバムとなる今作は、フィリピンのBudots（ブドッツ）、タイの3 Cha（サームチャー）、インド南部のKuthu（クットゥ）、インドネシアのJedag Jedug（ジェダ・ジェドゥ）、そしてKPOPまで、アジア各国のダンスジャンルを有機的に融合した作品だ。Omega Sapien特有のエネルギー溢れるボーカルは、ポップ色の強いフックを中心に、ダンサブルな電子音楽サウンドの上で強い中毒性を発揮している。

また今作は、アジア音楽の次世代リーダーとなるというOmega Sapienのビジョンを込めた意欲作だという。まるで東洋の炒飯のように、彼はヨーロッパ中心のサウンドを超え、アジア各地域のローカル電子音楽が持つ多彩な“味”を詰め込み、アジア音楽の風味を全世界に広く届けることを目指している。

アルバムのタイトル曲「Krapow」（クラパオ）もまた、タイの国民食“パットガパオ”（Pad Krapow）からインスピレーションを得た楽曲。東南アジアのサウンドをより精巧に再現するために、現地プロデューサーたちと積極的にコラボレーションした。フィリピンのEDMジャンル“Budots”の父と呼ばれるDJ LOVEをはじめ、マレーシアのMulan Theory、日本のRyuseigun Saionji、そして韓国のGuinneissik、Unsinkableが参加している。

収録曲「I Get Money」「Coca-Cola」もフィリピンのローカルダンスジャンル Budotsからインスピレーションを受けており、タイトル曲「Krapow」はラテンのチャチャチャのリズムをローカライズしたタイの3 Chaを基盤にしている。「Swag」には南インドの強力な打楽器中心ジャンルKuthu（Dappankuthu）を、「Hajima」には高速ビートのインドネシアEDM Jedag Jedugを反映。Omega Sapienは韓国、中国、日本を超え、東南アジアまで包括する新たな“音楽のレシピ”を探求した。

リリースとあわせて、Balming Tiger公式YouTubeチャンネルにて「Krapow」のMVも公開されている。

