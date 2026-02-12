　本日の日経平均株価は、短期的な過熱感から利益確定売りが優勢となり、前営業日比10円安の5万7639円と4日ぶり小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は246社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、円安効果で今期業績予想引き上げた石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]、26年9月期利益予想及び配当予想を上方修正したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、半導体材料好調で今期営業利益予想を引き上げた三菱ガス化学 <4182> [東証Ｐ]、26年12月期営業益予想4％増で29円増配を見込むオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、アジアのロボットソリューション好調で26年3月期業績予想を上方修正したＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]、AIデータセンター需要取り込み25年12月期営業28％増益で着地したテラプローブ <6627> [東証Ｓ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]の3社は10日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1662> 石油資源　　　東Ｐ　鉱業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業

<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1885> 東亜建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業

<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業

<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2344> 平安レイ　　　東Ｓ　サービス業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<2993> 長栄　　　　　東Ｓ　不動産業
<3036> アルコニクス　東Ｐ　卸売業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業

<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学

<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4204> 積水化　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4247> ポバール興業　東Ｓ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4415> ブロードＥ　　東Ｇ　情報・通信業
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4556> カイノス　　　東Ｓ　医薬品

<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5071> ヴィス　　　　東Ｓ　サービス業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品

<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属

<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5816> オーナンバ　　東Ｓ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5838> 楽天銀　　　　東Ｐ　銀行業
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業

<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6178> 日本郵政　　　東Ｐ　サービス業
<6201> 豊田織　　　　東Ｐ　輸送用機器
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6326> クボタ　　　　東Ｐ　機械
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械
<6351> 鶴見製　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械

<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6653> 正興電　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器

<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<7012> 川重　　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7084> スマイルＨＤ　東Ｇ　サービス業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業

<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業

<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7466> ＳＰＫ　　　　東Ｐ　卸売業
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業

<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学

<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業

<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業

<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8285> 三谷産業　　　東Ｓ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8354> ふくおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業

<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8522> 名古屋銀　　　東Ｐ　銀行業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業

<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<8996> フリーダム　　東Ｓ　不動産業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9531> 東ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9621> 建設技研　　　東Ｐ　サービス業
<9780> ビステム　　　東Ｓ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業

<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ　東Ｓ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

