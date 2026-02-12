本日の【上場来高値更新】 石油資源、オープンＨなど246銘柄
本日の日経平均株価は、短期的な過熱感から利益確定売りが優勢となり、前営業日比10円安の5万7639円と4日ぶり小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は246社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、円安効果で今期業績予想引き上げた石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]、26年9月期利益予想及び配当予想を上方修正したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、半導体材料好調で今期営業利益予想を引き上げた三菱ガス化学 <4182> [東証Ｐ]、26年12月期営業益予想4％増で29円増配を見込むオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、アジアのロボットソリューション好調で26年3月期業績予想を上方修正したＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]、AIデータセンター需要取り込み25年12月期営業28％増益で着地したテラプローブ <6627> [東証Ｓ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]の3社は10日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業
<1662> 石油資源 東Ｐ 鉱業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業
<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1885> 東亜建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1952> 新日本空調 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<2993> 長栄 東Ｓ 不動産業
<3036> アルコニクス 東Ｐ 卸売業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4204> 積水化 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4247> ポバール興業 東Ｓ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4415> ブロードＥ 東Ｇ 情報・通信業
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4556> カイノス 東Ｓ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品
<5071> ヴィス 東Ｓ サービス業
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5838> 楽天銀 東Ｐ 銀行業
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業
<6201> 豊田織 東Ｐ 輸送用機器
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6326> クボタ 東Ｐ 機械
<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械
<6351> 鶴見製 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6653> 正興電 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器
<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<7012> 川重 東Ｐ 輸送用機器
<7084> スマイルＨＤ 東Ｇ サービス業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7504> 高速 東Ｐ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7912> 大日印 東Ｐ その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8285> 三谷産業 東Ｓ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8354> ふくおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業
<8802> 菱地所 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<8996> フリーダム 東Ｓ 不動産業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9531> 東ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9621> 建設技研 東Ｐ サービス業
<9780> ビステム 東Ｓ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 東Ｓ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース