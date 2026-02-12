ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１２日、カーリングの女子１次リーグが始まり、日本（フォルティウス）は前回大会銅メダルのスウェーデンに４―８で敗れ、黒星発進となった。

同点の第４エンドに３点を奪われ、その後も流れをつかめないまま、第９エンドでリードを４点に広げられて相手の勝ちを認める「コンシード」を宣言した。

前回の北京大会は銀メダルで、３大会連続のメダルを目指す日本に対し、スウェーデンも前回大会は銅、前々回大会は金と、初戦から強豪同士の対決となった。

初戦でいきなりぶつかった強豪スウェーデンに勝ち星を挙げることができなかったが、スキップの吉村紗也香は「（アイスなどの）情報もたくさん取れて手応えもあった」と前を向いた。

相手は五輪３大会連続出場の実力者のスキップ、アンナ・ハッセルボリが率いる強敵。ほとんどミスをしない試合巧者に苦戦を強いられる展開となった。

１―１の同点で第４エンドへ。日本のわずかなミスを相手は逃さなかった。ハッセルボリに最終投でドローを決められ、３点を奪われた。その後も反撃のチャンスをほとんどつかめなかった。

それでも試合を終えたチームに悲壮感は漂っていない。２０２１年、チームはどん底のような経験を味わい、やっとの思いでこの五輪にたどり着いた。北京五輪の日本代表決定戦で、代表まであと１勝としながら３連敗で敗れ、スポンサー契約も終了。「フォルティウス」は新たな形で再出発した。

ただ、吉村は「苦しい時期もあったけど、メンバーみんなで支え合いながら過ごしてこられた。つらかったけど、つらくなかった」と振り返る。激戦となった昨年の日本代表決定戦を勝ち抜き、１２月の世界最終予選で五輪の出場権を勝ち取ってみせた。

まだ１次リーグは始まったばかり。全員でやっとつかんだ舞台はここからだ。（浜口真実）