スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが１１日（日本時間１２日）、Ｘを更新。「シャワー問題」の投稿がきっかけとなり、部屋が変更になったことを明かした。

高木さんは解説でイタリア・ミラノに滞在中。「みんな気にしてたシャワー問題。解決策をすごい考えてくれた結果 あのポストがバズりすぎて、スタッフさんの耳にも届き、ホテルに伝えてくれて、なんと！部屋が変わりました！」と投稿した。

写真付きで「みんなのおかげでガラスの壁が出現し見事、快適にシャワー浴びてます！みんなありがと！」と記述。「※選手村じゃありません」とも付け加えた。実は「前回の部屋は車椅子の方も使えるバリアフリーの部屋でした！たまたまその部屋を引き当てただけです！」とも説明した。

高木さんはミラノ入りした５日、自身のＸにシャワー室の写真を投稿。トイレと並んで設置されたシャワーはカーテンのみのしきりで、床も段差がなく「どうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか…オリンピックの課題がまた一つできてしまった… 皆様。良い解決方法求む」とつづり、反響を集めていた。