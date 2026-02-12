カーリング女子1次リーグ

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが12日に行われ、3大会連続の表彰台を狙う日本（フォルティウス）は2018年平昌金、2022年北京銅メダルの強豪スウェーデンとの初戦に4-8と大敗した。第9エンド終了でコンシードで負けを認め、黒星発進となった。中継で映った女性に、ファンは「古参ファンにはエモい」と歓喜している。

ショットの精度を欠き、日本が初戦を落とした。第9エンド（E）はハウス中心のストーンを巡ってメジャーでの計測となったが、スウェーデンに1点入ってコンシードとなった。

苦しい展開の中、第8Eのタイムアウト時に現れた女性に、中継で初戦を見た視聴者の視線が集まった。登場したのは五輪出場3度の実績を持つ船山弓枝コーチだった。

コーチ席には小笠原歩・代表監督もいた。ともに06年トリノ五輪で人気沸騰の「カーリング娘」のメンバーだ。

Xには「タイムアウトで船山さん出てくるのはエモいなー」「石崎さんが解説で船山さんがコーチってのが感慨深いですなあ」「船山さん…林さんか!!」「コーチ席に小笠原さんと船山さんがいる」「カーリング女子 小笠原さんと船山さんがいるのが感動的」「日本のコーチ席に小笠原さんと船山さんがいて胸熱」「古参カーリングファンとしては、小笠原さんと船山さんが並んでオリンピックの舞台に立っているのがエモい」などの声が上がった。



