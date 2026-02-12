ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50点をマークし、7位で決勝に進出した。この模様はテレビ朝日系列でゴールデンタイムに“再放送”され、ファンを再び驚かせている。

魂の滑りに再びお茶の間が沸いた。とても満身創痍とは思えない。平野は1回目のランで序盤から鮮やかにトリックをメークすると、ラストはダブルコーク1440で締め83.00点をマーク。2回目のランは85.50点とスコアを伸ばした。

この様子がテレビ朝日系列で午後7時過ぎから“長尺”のハイライトが放送されると、SNS上の視聴者からは「まじで骨折してるとは思えねぇな」「凄いわ」「平野歩夢骨盤骨折して膝の感覚ない中滑ってんの マジで心配になるわ！」「股関節？感覚なくてどうやってるの平野歩夢くんよ」「歩いてるだけで凄いのに」「完走する度に泣きそうになる」「感覚なくて飛んでるってほんとに人間なのか？」などと驚きの声が続出していた。

それ以外にも戸塚優斗は2位、山田琉聖が3位、平野流佳が5位で決勝へ進んだ。



