俳優の坂口涼太郎のテレビ朝日系「徹子の部屋」出演時の姿に驚きの声が上がっている。

１２日にインスタグラムで「徹子さんから金言『大丈夫』いただきました！」と始めて、「まさか徹子さんが６０年前にらめ活していたとは。『あなたのおばあちゃんだと思っていいわよ』と言ってくださった徹子さん。三度もおどらせてくださりありがとうございます。エッセイ『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』ぜひ」と驚いた様子だった。

続けて「徹子さんにＲＥＳＰＥＣＴを捧げるべく、頭に玉ねぎの花を咲かせて小徹子気分でお部屋に伺いました」とつづり、カラフルなドレスのような衣装に玉ねぎヘアを再現した姿で黒柳徹子との２ショットなどをアップ。目にはラメが輝いていた。

最後に「徹子さんがＮＹで振袖を着ている写真にあこがれて、私もＮＹ公演のときにデニムの着物を持って行って、摩天楼で写真を撮ってきました。ＮＹにいる方々がすてきねって褒めてくれました。うれしかったです」とエピソードを添えて締めくくった。

この投稿には「個性を貫いてる」「徹子さんのお孫さんみたい」「ラメ活賛成」「リスペクト＆ラブが伝わりました」「どちらが黒柳徹子さんかわからなかった」などの声が寄せられている。