上白石萌音、5年ぶりのエッセイ集『そもそも』を11月発売「じっくりと紡いでおります」
上白石萌音のエッセイ集 第二弾『そもそも』が11月10日に発売されることが決定した。さまざまな“そもそも”を綴ったエッセイや所縁の地への再訪の記録など、多彩な文章と豊富な写真で織りなすエッセイ集の完成だ。
5年の時を経て、上白石萌音の等身大の“現在地”を綴るエッセイ集第二弾は、自身にとっての物事の起点、きっかけ、はじまり、縁などをテーマに、さまざまな“そもそも”が描かれた。小学生時代を過ごしたメキシコ再訪の記録、日々の様子を点描する数々の写真、創作のイマジネーションに富んだ掌編小説が掲載される。
全ページにわたって書き下ろした多彩で、てらいのない文章とともに、これまで本人が撮影してきた写真ほか、フォトグラファー・山本あゆみによるメキシコでの撮り下ろし写真などビジュアルも満載。
ますます活躍の場を広げる上白石萌音のありのままを表し、ベストセラーとなった文筆処女作『いろいろ』の世界をさらに深めて広げるエッセイ集として届けられる。以下に、同エッセイに関する上白石萌音のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「ありがたいことに、第2弾です。第2の故郷への里帰りもできました。拍車のかかった遅筆で、じっくりと紡いでおります。どうぞよろしくお願いします！」
◆ ◆ ◆
■エッセイ集 第2弾『そもそも』
著者：上白石萌音
発売日：2026年11月10日予定
定価：2,090円(税込)
仕様：四六判上製
ページ数：224ページ(オールカラー)
出版社：NHK出版
ISBN：978-4-14-082009-4
■エッセイ集 第2弾『そもそも』【特装版】
著者：上白石萌音
発売日：2026年11月10日予定
定価：定価：3,850円(税込)
仕様：四六判上製
ページ数：224ページ(オールカラー)
特典：小冊子48ページ＋特装版特製デザインポストカード＋スリーブケース
出版社：NHK出版
ISBN：978-4-14-082010-0
●コンテンツ
・上白石萌音のさまざまな“そもそも”に至るエッセイ
・第2の故郷・メキシコでの撮り下ろし写真＆紀行文
・創作のイマジネーションをひろげる掌編小説 ほか
・初版限定 特製ポストカード付き
●ショップ限定特典
▶Amazon：ショップ限定のオリジナルカバーバージョンを数量限定販売
▶上白石萌音 Official Online shop：特製オリジナルパスポートの特典付きで数量限定販売 ※ランダムで「いいことあるかも」しれません
※予約開始時期については後日オフィシャルホームページなどでお知らせいたします。
▶特別仕様の“特装版”発売：エッセイ集『そもそも』に、本編未掲載の撮り下ろし写真や詩で構成したミニフォトブックや特製スリーブケースなどが付いた特装版を数量限定販売
・本編未掲載の写真で織りなすミニフォトブック
・特製デザインのスリーブケース
・特装版特製デザインポストカード付き
※書籍『そもそも』の内容は通常仕様のものと同じです。
▶書店店頭でのイベントについても現在検討中。
■エッセイ集『いろいろ』
著者：上白石萌音
発売：2021年9月25日
定価：1,980円(税込)
仕様：四六判／224ページ
出版社：NHK出版
ISBN：978-4-14-081863-3
■アルバム『texte』(読み：テキスト)
2026年2月25日(水)発売
【初回限定盤 (CD+DVD) 】
UPCH-7793 \5,500(税込)
・DVD収録内容：＜Mone Kamishiraishi Special Live 105＞ライヴ映像＋メイキング映像
【通常盤 (CDのみ) 】
UPCH-2291 \2,970(税込)
※初回限定盤と通常盤の初回プレスには、応募抽選用シリアルナンバーが封入。応募詳細は後日発表。
▼CD収録曲
1 BOTH SIDES NOW
映画『コーダ あいのうた』より
2 アルデバラン
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』より
3 時をかける少女
映画『時をかける少女』より
4 AUDITION (THE FOOLS WHO DREAM)
映画『ラ・ラ・ランド』より
5 Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜
映画『スワロウテイル』より
6 奇跡のようなこと
映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』主題歌
7 変わらないもの texte ver.
劇場版アニメーション『時をかける少女』より
8 なんでもないや (movie ver.) texte ver.
映画『君の名は。』 より
■＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞
3月21日(土) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
open17:00 / start18:00
3月22日(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
open16:00 / start17:00
3月29日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
open17:00 / start18:00
▼チケット
・ファンクラブ会員限定記念グッズ付一般チケット：10,500円
・ファンクラブ会員限定記念グッズ付学割(中高生)チケット：8,500円
・ファンクラブ会員限定記念グッズ付学割(小学生)チケット：6,000円
・ファンクラブ会員限定一般チケット：8,000円
・ファンクラブ会員限定学割(中高生)チケット：6,000円
・ファンクラブ会員限定学割(小学生)チケット：3,500円
・一般チケット：9,000円
・学割(中高生)チケット：7,000円
・学割(小学生)チケット：4,500円
※全席座席指定・消費税込
※未就学児は、一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞
※学割チケットは2025年度の年齢・学年が対象
※ご入場時に身分証明書の確認を行う場合もございます。 学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。
※ファンクラブ会員限定記念グッズは、「オリジナルブランケット」になります。
※ファンクラブ会員限定記念グッズ付チケットをご購入のお客様は、通常のシステム利用料の他に、1件に付き別途送料(950円税込)が必要となります
※ファンクラブ会員限定記念グッズの発送開始は2月中旬以降となります
◯主催企画制作：UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC CREATIVE / WOWOW
◯協力：東宝芸能株式会社
