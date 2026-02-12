「スウェパン」どう穿くのが正解？【しまむら】おしゃれさんが着こなす「抜け感コーデ」

スウェパンは、日常コーデにちょっとした抜け感を添えてくれるアイテム。できるだけパジャマ見えを回避しつつ今っぽいバランスに仕上げるのが、おしゃれに見せるコツです。そこで今回は【しまむら】のスウェパンで作る、抜け感コーデをピックアップしました。おしゃれさんの着こなしテクを参考にしてみて。

甘めトップスでゆるパンツをフェミニンに

【しまむら】「TT*TOMOキリカエPT」\1,639（税込）

サイドの切り替えデザインが特徴の、おしゃれなワイドスウェットパンツ。Tシャツ1枚ではラフに寄りすぎてしまうところですが、フリルやシアー素材などを使った甘めトップスを合わせると好バランスに。フェミニンな要素を程よくプラスすることで、スウェパンのカジュアル感が中和されるというお手本です。足元に厚底シューズを添えると、スタイルアップも狙える今っぽい着こなしが完成。

ジャケット × 細身スウェパンでスマートな雰囲気に

【しまむら】「TCウラキタテモジPTP67」\1,089（税込）

裾がきゅっと引き締まった、裏起毛素材のジョガーパンツをジャケットと組み合わせ。細身寄りなパンツのシルエットがスウェットのラフさを抑え、全体をスマートな印象にまとめてくれます。全身の色合いを落ち着いたトーンで揃えると、大人のきれいめカジュアルに。さらにヒールやネックレスで女性らしさを添えれば、ぐっと洗練された雰囲気に仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M