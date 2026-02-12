弟「もう、チョコはいらない」幼い頃から続いた、伯母からのバレンタイン。贈り物がストレスになったワケ

筆者の話です。

毎年バレンタインになると、近所に住む伯母が弟へチョコレートを渡していました。

恒例だった善意のやり取りに、思いがけない変化が訪れます。

毎年恒例

毎年バレンタインの時期になると、伯母は決まって弟にチョコレートを持ってきてくれていました。

いわゆる義理チョコで、特別高価なものではありません。

弟がまだ幼かった頃、「誰からももらえないとかわいそうだから」という伯母なりの温かい心遣いから始まったことでした。

ずっと続いていたため、家族の中ではすっかり恒例行事になっていました。

「今年もその季節だね」と誰かが言うでもなく、自然に受け取めていた光景です。

募る負担

弟はそのたびにきちんとお礼を言い、場の空気が荒れることはありませんでした。

けれど弟も成人し、社会人として忙しく過ごすようになると、バレンタインが近づくと、どこか落ち着かない様子を見せるようになります。

「売り場を通るとおいしそうだったから」

そう言いつつ、自宅まで届けてくれたチョコレート。

一方で、ホワイトデーが近づく頃になると、弟の口数が少なくなり、何を贈るか考えている気配が伝わってきました。

「相手に気を遣わせない、かつ喜んでもらえるお返し」を毎年選ぶことは、彼にとって密かな負担として積み重なっていたのだと思います。