RIIZE¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll of You¡×È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê
RIIZE¤ÎThe 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢YouTube¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡ÖAll of You¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®Æü»þ¤Ï2·î18Æü(¿å) 20:00¤è¤ê¡£
¢£The 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2·î18Æü(¿å) 20:00¡Á
ÇÛ¿®URL¡§https://youtube.com/live/Th_bQdsiXQ0
¢¨ËÜÇÛ¿®¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸ø³«¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛ¿®¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎÄÌ¿®¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê±ÇÁü¡¦²»À¼¤¬Íð¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£The 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://riize.lnk.to/AllofYou_shop
Àè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://riize.lnk.to/aoy
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Á´2¶Ê)
1.All of You
2.Flashlight
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ(Á´4·ÁÂÖ9¼ï)
¡¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD+DVD)¡Û
UPCH-89621¡¡2,200±ß(ÀÇ¹þ) (2,000±ß+ÀÇ)
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver.(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15(Approx. 35min)
¢¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Photobook)¡Û
UPCH-89622¡¡2,200±ß(ÀÇ¹þ) (2,000±ß+ÀÇ)
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver.(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¢§Photobook
¡¦36P »£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
£¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× 6¼ï¡Û
UPCH-89623(SHOTARO ver. )
UPCH-89624 (EUNSEOK ver.)
UPCH-89625 (SUNGCHAN ver.)
UPCH-89626 (WONBIN ver.)
UPCH-89627 (SOHEE ver.)
UPCH-89628 (ANTON ver.)
1,320±ß(ÀÇ¹þ) (1,200±ß+ÀÇ)
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× ver.(³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¤¡ÚÄÌ¾ïÈ× 1¼ï¡Û
UPCH-89629(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ) (1,200±ß+ÀÇ)
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ÄÌ¾ïÈ× ver.(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¡ü¥¹¥È¥¢ÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¢þUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡õÄÌ¾ïÈ×3¼ï¥»¥Ã¥È¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î3¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã3¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://umusic.jp/J5ZsDo0U
¢þWeverse Shop
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.weverse.io/qt3S/7eibbvmb
¢þHMV (@Loppi¡¦EC´Þ¤à)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´1¼ï)
https://www.hmv.co.jp/news/article/251211122/
¢þ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É (¥¿¥ï¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´1¼ï)
https://tower.jp/article/feature_item/2025/12/22/1001
¢þAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±240¡ß240mm
https://x.gd/AdRLL
¢þ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È(½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¢ÄÌ¾ïÈ×ÊÁ)
https://r10.to/hkTBi8
¢þ¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹(ec board RIIZE STORE´Þ¤à)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´1¼ï)
ec board RIIZE STORE¡§https://official-goods-store.jp/ecboard_riize/
