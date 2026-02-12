フリーの新井恵理那アナウンサー(36)が12日までに自身のインスタグラムを更新。回転寿司100皿チャレンジに成功したことを報告した。



【写真】高々と積んだ100枚の皿と承太郎さながらの決めポーズ

「100皿チャレンジ、達成できましたッ!!!ジョジョとスシローのコラボ企画100皿ラッシュキャンペーンに節分のときの友人家族も付き合ってくれて、実質大人4人の挑戦でした」とつづり、スシローと人気漫画・アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」のコラボキャンペーンに参加したことを報告。チェーンや手のひらなどをモチーフとした「気合いのジョジョコーデ」で臨み、ステッカーなどゲットした品々を並べた写真を公開した。



テーブルにはキャンペーンの必須条件でもある“証明写真”のために、食べ終えた100枚の皿が高々と積まれ、新井アナは達成感あふれる表情で、主人公の「空条承太郎」さながら指をさす決めポーズを披露。「自分の人生で100皿なんて達成できる日がくるとは想像もしていなかったけど、こんな面白いチャレンジができたのも推し活のおかげです。笑 ということで、承太郎の等身大パネル求むッ!!!」とお目当ての景品当選を祈願して結んだ。



この投稿にファンからは「師匠、すげ～食ったね」「その精神力…僕は敬意を表するッ!」「イギーリングとJOJO風ジャケットで登場!さすがですぅぅぅぅ～」「グレートですよーこいつはぁー」「ガチオタがいる…!」「たまにあるこんな恵理那さん。大好き」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）