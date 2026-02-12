2月10日に配信された『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、令和ロマン・高比良くるまが、昨今のアイドルファンに広がる「親目線」という風潮の裏側について、鋭い分析を披露した。

【映像】くるまが語る「親目線」のビジネス構造

番組では、アイドルの熱愛報道に際して「親のような気持ちで成長を見守っている」と語るファンの姿勢について議論が交わされた。永野が「付き合いたいという本音を隠すための嘘だ」と一喝する一方で、くるまは「なぜ最近そういうことを言い出したのか」という点に着目し、その背景にある運営側の戦略を読み解いた。

くるまは、K-POPなどの影響でパフォーマンスや合宿の過程を見せるスタイルが定着したことに触れ、「そっちの応援の方が、力が強いというか。金がトータルで儲かるということに、運営が気づいた」と指摘。その理由について、「擬似恋愛は熱くなるけど疲れるし、一瞬で冷める。でも、女に貢ぐ男の額よりも、学費を払っている親の額の方が高い。親の方が子供に金を使う」と、家族愛に似た感情の方が、長期的なマネタイズにおいて有利であるという持論を展開した。

さらに、この流れを加速させた要因としてコロナ禍の影響を挙げた。「接触禁止や写真撮影ができない状況になり、恋愛熱が冷めそうになった時、『親のように見るのはどうか』というプランが紹介され、アーティスト売りへの転換が進んだ」と分析。その結果、「家族だよ」「成長を見つめるべき」というスタンスをとるファンが急増したが、くるまは「そいつらが今、気づかずに一番（金を）ぶち込んでしまっている」と、締めくくった。

※高比良くるまの「高」は、正式には「はしごだか」