犬が「洗濯物」を好きな3つの理由

犬が洗濯物の上に座ったり、潜り込んだりするのには、ちゃんとした理由があります。言葉で伝えられない代わりに、彼らは行動で自分の気持ちを表現しているのです。

まずは、どうしてそこまで洗濯物に引きつけられてしまうのか、その心理を詳しく見ていきましょう。

1.大好きな飼い主のニオイがするから

犬にとって、鼻から入ってくる情報は人間が想像する以上に大切なものです。特に、信頼している飼い主のニオイは、犬を最高にリラックスさせてくれる魔法のような力を持っています。

脱ぎ捨てられた服や、まだ洗っていない衣類には、飼い主のニオイが濃く残っています。犬はそのニオイに包まれることで、「大好きな飼い主がそばにいてくれる」という安心感を得ようとしているのです。不安な時や、一人の時間が長い時ほど、この傾向は強くなることがあります。

2.感触が気持ちいいから

犬は寝心地の良さにもとても敏感です。洗いたてのタオルはふわふわとしていて柔らかく、お腹をつけて寝るのに最高のクッションになります。また、脱ぎたての服であれば、飼い主の体温が残っていてじんわり温かいことも、犬が好む理由のひとつです。

私たち人間が、お日さまの香りがするふかふかのお布団を気持ちいいと感じるのと同じように、犬も五感を使って「ここが一番快適だ」と判断し、特等席として洗濯物を選んでいるのです。

3.自分のニオイをつけたいから（縄張り意識）

犬には、自分のテリトリーに自分のニオイをつけて安心したいという本能があります。これを「マーキング」と呼びます。

特に洗濯機から出したばかりの服は、飼い主のニオイや犬自身のニオイが消えて、洗剤の新しいニオイに変わっています。

犬にとっては「自分のニオイがしない知らないもの」に見えるため、あえてその上に乗ることで、自分のニオイを上書きしようとするのです。「これは僕のものだよ」「ここは私の場所だよ」と主張することで、自分の場所を守ろうとしています。

洗濯物に乗るのをやめさせる対策

まず、洗濯物を畳む際は犬が入れない部屋に移動するか、ベビーゲートなどで仕切りを作り、そもそも洗濯物に接触できない状況を強制的に作り出しましょう。

床やソファなど、犬の届く場所に洗濯物を一時置きしないことを徹底するだけでも、失敗の回数を大幅に減らすことができます。

また、洗濯物よりも魅力的な「自分の居場所」を作ってあげることも効果的です。洗濯物を扱う場所のすぐ近くに、愛犬が気に入っている専用のクッションやベッドを用意してください。

洗濯物に乗ろうとした瞬間に「マット」などの合図で自分の場所へ誘導し、指示に従えたらしっかりと褒めておやつをあげることで、洗濯物の上よりも自分のベッドの方が得だと学習させます。

もし実際に乗ってしまったときは、大声で叱ったり慌てて追いかけたりしないよう注意が必要です。

飼い主が反応してしまうと、犬は「構ってもらえた」と勘違いし、遊びの一環として行動がエスカレートする恐れがあります。乗ってしまったら無言かつ無表情で静かに抱き上げ、床に下ろすという対応を徹底してください。

このように、物理的な遮断、正しい場所での報酬、そして不適切な行動への無視を粘り強く繰り返すことで、徐々に洗濯物に乗る習慣を改善していくことができるでしょう。

注意したい「洗濯物」のトラブル

ただ「汚れるだけ」ならいいのですが、洗濯物には犬の健康を脅かす危険が隠れていることも忘れてはいけません。例えば、服についている小さなボタンや飾り、丸まった靴下などは、犬が遊んでいる拍子に飲み込んでしまう恐れがあります。

喉に詰まらせたり、お腹の中で詰まったりすると、命に関わる大きな事故に繋がりかねません。また、洗濯洗剤や柔軟剤の強い香りは、嗅覚が鋭い犬にとってストレスや体調不良の原因になることもあります。

愛犬の安全を守るために、身近な洗濯物の管理には細心の注意を払いましょう。

まとめ

犬が洗濯物を好むのは、飼い主への愛情や安心したいという気持ち、そして動物としての本能が理由です。決して飼い主を困らせようとしているわけではありません。

そのため、無理に叱ってやめさせるのではなく、今回ご紹介したような環境づくりやしつけを通して、一歩ずつ改善していくことが大切です。

愛犬の気持ちに寄り添いながら、お互いがストレスなく、清潔に過ごせるようなルール作りをしていきましょうね。