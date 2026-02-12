人間と真逆？犬の睡眠のメカニズム

犬はレム睡眠がメイン

睡眠は大きく分けてレム睡眠とノンレム睡眠の2つがあります。簡単に言うとレム睡眠は浅い眠り、ノンレム睡眠は深い眠りのことで、人間も犬もこの2つの睡眠を繰り返しています。

ただしその割合には大きな違いがあり、人間は全睡眠時間中の8割が深い眠りのノンレム睡眠である一方、犬は真逆で8割が浅い睡眠のレム睡眠だと言われています。これは野生の頃の名残りで、外敵の危険を察知したときにすぐ起きて対処するためと考えられています。

夢を見るのはレム睡眠のとき

夢を見るのはレム睡眠のときと言われています。レム睡眠は「体の睡眠」とも呼ばれ、浅い眠りであるために体は眠っているけれど脳は活発に運動している状態です。そのため脳が情報を整理する過程で夢を見させていると考えられています。

ただしノンレム睡眠のときも夢を全く見ないというわけではなく、夢を見る場合もあるものの、深い睡眠であるために起きたときには夢の中身を忘れてしまっているというのが最近の説です。

犬も夢を見ている可能性がある

初めに言ってしまうと、犬が夢を見ているかどうかに関する科学的根拠はまだありません。ありませんが、かなり高い確率で犬も夢を見ているとされています。

犬と一緒に暮らしている私たちも、経験からそう感じることが多々あるのではないでしょうか。寝言を言ったり、走るような仕草をしてみたり、「楽しい夢を見ているのかな」と考えたら納得できますよね。研究が進むのを待つばかりです。

要注意！犬が寝ているときの行動

愛犬が寝ているときに下記のような行動が見られたら、「夢を見ているのかな？」だけでは済まさずに注意が必要です。

激しいいびき

犬も人間と同様にいびきをかきます。いびきの全てが悪いわけではなく、すぐにおさまる一時的なものや小さないびきであれば聞き流して良いでしょう。

ただしあまりにも大きな音の激しいいびきや、いびきの途中で呼吸が止まるなど、いつもと違ういびきの場合には肥満の影響や病気が隠れている可能性があります。

異常な痙攣

犬の寝相を観察していると、ときどき足をピクッピクッと動かしたり、まるで走っているかのようにバタバタさせることがあります。これらは正常な反応なので問題ありませんが、長く続く痙攣や体が硬直している、泡を吹いているなどの場合は危険です。すぐに動物病院を受診しましょう。

咳き込んで起きてしまう

寝ている間に激しく咳き込んで何度も起きてしまう、咳が出て寝付けないといった場合、気管や心臓の病気が疑われます。睡眠を妨げるほどの症状がある場合には動物病院を受診しましょう。

まとめ

ご紹介したとおり、犬が『夢』を見るかについてはまだ科学的に有力な根拠が示されておらず、真偽のほどは犬に聞いてみなければわかりません。

ですが楽しい夢を見ていてくれたらいいなと願わずにはいられません。そして夢の中に飼い主さんも登場していたとしたら…そんなに嬉しいことはないですよね。

(獣医師監修：後藤マチ子)