「上手すぎ！」「最高すぎて大発狂」アウェー韓国で圧巻弾！ ガンバMFの完璧コントロールショットに称賛の声「あんなシュート打てるなんて」【ACL2】
ガンバ大阪は２月12日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第１戦で浦項スティーラーズ（韓国）と敵地で対戦。MF山下諒也の鮮烈弾で先制した。
グループステージを全勝し、首位通過したG大阪は準決勝までホーム＆アウェーで行なわれる決勝トーナメントの初戦に挑んだ。前半は拮抗した展開となったが、後半開始早々についに先制する。
47分、速攻からイッサム・ジェバリのスルーパスに抜け出した山下が、ペナルティエリア左に持ち込むと鋭い切り返しから右足のコントロールシュート。落ち着いたショットは完璧なコースに飛び、ゴール右のネットを揺らした。
これにはSNS上でファンからも「上手すぎ！」「最高すぎて大発狂した」「スピードに乗ってシュートまで完璧」「山下ワールド全開やった」「決定力格段に上がったよな」「あんなシュート打てるなんて」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】青黒のソニック！ ガンバ山下諒也が爆速アタックから冷静弾！
