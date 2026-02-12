「この子と一緒にプレーしたかった」「彼は世界を掌握している」リバプールMFをクラブのレジェンドOBジェラードが大絶賛！「相手DFよりはるかに先をいっている」

「この子と一緒にプレーしたかった」「彼は世界を掌握している」リバプールMFをクラブのレジェンドOBジェラードが大絶賛！「相手DFよりはるかに先をいっている」