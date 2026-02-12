「この子と一緒にプレーしたかった」「彼は世界を掌握している」リバプールMFをクラブのレジェンドOBジェラードが大絶賛！「相手DFよりはるかに先をいっている」
リバプールのレジェンドOBがフロリアン・ヴィルツを絶賛している。
このドイツ代表MFは昨年の夏に、１億1600万ポンドもの移籍金でレバークーゼンからリバプールに加入した。移籍当初こそプレミアリーグへの適応に苦戦したものの、徐々に本領を発揮。2026年になってからは特に好調で、公式戦11試合で５ゴール・２アシストをマークしている。
英メディア『THE STANDARD』によると、現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦（１−０）後、リバプールで長年に渡ってキャプテンを務めた元イングランド代表のスティーブン・ジェラード氏が、この試合にフル出場したヴィルツを「ワールドクラスだ。彼は世界を掌握している」と高評価した。
「この子と一緒にプレーしたかったよ。彼はいつもスペースにいて、ボールを受けるエリアがとても賢いんだ。判断力やパスの出し方、相手ディフェンスよりはるかに先をいっている。パフォーマンスは完璧だった」
サンダーランド戦では得点にこそ絡めなかったが、際どいミドルやポスト直撃のシュートを放つなど存在感を発揮したヴィルツ。ジェラードを唸らせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
