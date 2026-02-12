「日本に勝つことは不可能じゃない」“42得点０失点”中国のファンは気合十分！ U-17アジア杯で同組に「良いところを見せてやれ！」「日本が相手でも問題ない」
アジアサッカー連盟（AFC）は２月12日、今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップの組合せ抽選会を実施した。
各グループの組合せは以下のとおり。
グループA：サウジアラビア（ホスト国）、タジキスタン、タイ、ミャンマー
グループB：日本、インドネシア、中国、カタール
グループC：韓国、イエメン、ベトナム、UAE
グループD：ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮
この結果を、日本と同組になった中国のメディア『直播吧』も報道。記事のコメント欄には、様々な反応が見られた。
「この抽選は素晴らしいです」
「ネット上では良い組み合わせだと言っていますが、楽観視しすぎないで」
「日本に勝つことは不可能じゃない」
「日本に勝てたら嬉しいな」
「日本に良いところを見せてやれ！」
「日本と引き分けても不思議ではない」
「U-17チームは日本が相手でも問題ない」
「君はアジアにおける日本の強さを理解していないようだ」
「カタールは手強い相手になるかもしれない」
また同メディアによれば、中国の著名なコメンテーター、ハン・チャオシェン氏は自身のSNSで「このグループを勝ち上がる自信がある」と発信。昨年11月に行なわれたU-17アジアカップ予選で、中国は計42得点を挙げて無失点と図抜けた戦績で５連勝を飾った。“最強世代”とも呼ばれるチームは、果たして本大会でも期待に応えられるのか。
なお、同大会で上位８チームに入れば、U-17ワールドカップの出場権が与えられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
