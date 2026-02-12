「似すぎてて草ww」ギャルYouTuber、ものまねメイクに反響！ 「まじで本人かと」「びっくりしました」
ギャルYouTuberのゆ〜ちょぱさんは2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気YouTuberのものまねメイク姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「まじで本人かと」「似すぎてて草ww」
「完全にゼパちゃんですごすぎる」ゆ〜ちょぱさんは2025年12月2日の自身の投稿「ゼパに似とるって言ってもらえるけんshortでモノマネメイクしてみた!!!!頑張ったけん見てやってWWWWWW」を引用。「載せてなかった、似れてますかね」とつづり、1枚の写真を公開しました。人気YouTuber・ゼパさんのものまねですが、メイクはもちろん、ツインテールのヘアスタイルやロリータ風のファッションまで完全に再現。とても似ています。
ファンからは「似すぎてて草ww」「まじで本人かと思った」「完全にゼパちゃんですごすぎる」「びっくりしました」「メイク上手すぎる！」「似てるけど隠しきれない陽のオーラある」などの声が寄せられました。
『地雷ギャルメイク』にも挑戦ゆ〜ちょぱさんは1月9日、自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で『ギャル感強めの地雷ギャルメイク』に挑戦。こちらはゼパさんのものまねメイクではありませんが、いつものギャルメイクとはひと味違う仕上がりになっています。気になった人は視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
