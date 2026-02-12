夫の不倫相手は31歳年上だった!? 夫の裏切りと想定外の親族トラブルに立ち向かう、サレ妻の壮絶な復讐劇【書評】
【漫画】本編を読む
『夫(26)が自宅で不倫したので突撃したら熟女(57)が出てきた』（しろみ/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、かなり年上の女性と浮気した夫に対する妻の復讐を描いた物語だ。
幼馴染のタクミと結婚し、憧れのマイホームも手に入れて人生の絶頂にいた主人公・ナギサ。しかし新婚早々、新居のベッドで夫の不倫を疑う証拠が見つかってしまう。その疑惑はすぐに確信へと変わり、ナギサは徹底的に復讐することを誓う。ところが、不倫相手といざ対面すると、怒りを通り越して困惑してしまう。なぜなら、不倫相手の女性はなんと、自分たちの親と同世代の57歳だったのである。
さらに特筆すべきは、この裏切りが夫婦ふたりだけの問題にとどまらない点だ。不倫が発覚した後の展開は、まさに「泥沼」という言葉がふさわしい。実家や義実家を巻き込み、私たちの予測を大きく上回る波乱の展開が待っている。かくして追い詰められたナギサは、深い絶望の後に立ち上がり、孤独な復讐へと舵を切る。ここまで読み進めていくと、ナギサを応援していることに気がつくだろう。果たして「本当の幸せ」を問い直し、追い求めた彼女の戦いの結末は？
信じていたものが崩れ去ったとき、人はどれほど強く、そして冷徹になれるのか。もし、日々の生活で理不尽な思いを抱え、そして打破するための強いエネルギーを求めているならば、この作品を手にとってほしい。
文＝つぼ子