「普通ならわからない問題を飛ばせばいいのに、その瞬間『もうダメ』だと席を立って教室を出ました」。中学時代のテスト中に起きた出来事。それが、立石美津子さんと精神疾患の、50年に及ぶ闘いの始まりでした。不安や恐怖に翻弄され、2度の再発も経験。それらを経て、彼女が64歳でたどり着いた「不安とともに生きる」という境地を伺いました。

子どものころからの「心配癖」がある日、突然

乳幼児期の立石さん

── 体についた汚れを過剰に気にしてしまったり、外出時の戸締まりを何度も確認してしまうなど、 強迫性障害にはさまざまな症状が見られます。立石さんが初めて強迫性障害を発症したときは、どのような症状だったのでしょうか？

立石さん：私が初めて強迫性障害を発症したのは、中学2年生のときでした。学校の保健体育の授業で感染症である梅毒について学んだ際、「私は病気かもしれない」という強い不安に突然、囚われたのです。根拠はなく、冷静に考えれば起こりえないことでしたが、一度浮かんだ不安は頭から離れませんでした。

それをきっかけに、外出時の戸締まりや電気の消し忘れなど、日常の些細なことにも過剰に反応するようになりました。不安が不安を呼び、考えがどんどん膨らんでいく感覚でした。

── 以前から、過剰に不安になってしまうことはあったのですか？

立石さん：母が教育やしつけに厳しく、衛生面や戸締りに対して日々注意を受けて育ったため、子どものころから「きちんとしなければいけない」という意識は強かったと思います。ただ、そのころはまだ「少し心配になる」程度で、過剰な不安を感じたことはありませんでした。

── 自分が「強迫性障害」だと気づいたきっかけは？

立石さん：学校でテストがあった日の出来事がきっかけでした。当時の私は、勉強について「間違えてはいけない」「100点でなければ意味がない」という考えを強く持っていました。母がいつも言っていたことなので、その影響もあったのだと思います。

そのこだわりが表面化したのが、テストでの出来事です。最初の問題がわからなかった瞬間、頭が真っ白になり、「もうダメだ」と席を立って教室を出てしまったのです。普通なら「わからない問題は飛ばそう」と切り替えられるはずなのに、当時の私はできなくて。その様子を見た先生が両親に連絡をしてくれて、初めて精神科を受診しました。その後、自分が強迫性障害だということを、医師から告げられたのです。

社会人になって再発。苦しい入院生活を送った

25歳ごろ。強迫性障害の症状に悩んでいた時期

── 病院を受診したことで、症状はすぐに回復したのですか？

立石さん：はい。当時の症状に合った薬を処方してもらい、すぐに回復したように記憶しています。その後、しばらくは落ち着いていましたが、社会人になって間もなく、再び症状が表れました。はっきりしたきっかけはないのですが、再び「病気に感染しているのではないか」という不安に突然、囚われてしまい…。医師から「問題ない」と言われても安心できず、何度も病院を受診するようになったのです。

次第に「手の汚れは取れているか」「電気を消したかどうか」などの確認行動が始まり、家族を巻き込むように。確認行動はエスカレートするばかりで、日常生活が成り立たなくなっていきました。最終的に医師から「入院が必要な状態」と判断され、9か月間の入院生活を送ることになったんです。

── 当時の立石さんは、どのような心境だったのでしょうか。

立石さん：確認行動に忙しく、日常生活もままならない状態だったことは自覚していました。そのため、仕事も辞めざるを得ませんでしたが、「入院するほどではない」と考えていました。入院についても強く拒絶しましたが、両親が同意してしまったため、決定は覆らず…。

入院生活は私にとって非常につらいものでした。身体を拘束具で縛られるなど、自由を制限され、先の見えない日々が続き「いつまでここにいなければならないのだろう」と、絶望に近い気持ちを抱えていました。ただ、この経験があったからこそ「自分の状態と向き合わなければならない」と意識するようになったように思います。

症状を繰り返すなかで、病気と向き合えるように

現在は講演活動なども活発に行っている

── その後も、再発を経験されていますね。

立石さん：42歳で再発したときも、明確なきっかけはなかったように感じています。ただ、前回の再発と大きく違ったのは、「自分で異変に気づけたこと」でした。

以前は不安による確認行動を「おかしい」とは感じていませんでしたが、このときは「これはいつもの症状だな」と客観的に見ることができたんです。早めに受診できたおかげで、重症化せずに落ち着くことができました。

── その後、60代でも再発されます。そのときは「将来への不安」も関係していたようですが…？

立石さん：はい。私には、知的障害を伴う自閉スペクトラム症の息子がいます。私が60歳になったころ「自分がいなくなったら、この子はどうなるのだろう」という不安が強くなり、健康に関する強迫観念が出てしまったのだと思います。あのころは、ニュースなどで流れてくる健康や病気、特にがんに関する話題に過剰に反応してしまい、頻繁に病院での健康検査を希望していました。

健康に関する不安については、64歳になった現在も継続中です。さいわい、自分に合う強迫性障害の治療法と出合うことができたため、湧き上がる不安を否定せず、うまく向き合うことができるようになりました。

── 現在は、どのように症状と向き合っているのですか？

立石さん：強迫性障害は「完全に消えてなくなる」ということはないのかもしれません。でも、「向き合ってコントロールすること」はできると考えています。不安が湧き上がってきたときも、焦らずに「今はこういう状態なんだな」と受け止めることで、不安に振り回される時間は減ったように感じています。

「経験があるから寄り添える」自助グループで活動

── 現在は、強迫性障害に悩む人たちのサポートも行っていますね。

立石さん：6年前から、「生活の発見会」という強迫性障害に悩む人たちの自助グループで、世話人のボランティアをしています。当事者だからこそわかる苦しさがありますし、「つらいよね」と寄り添うことが、私自身の救いにもなっています。ほかでは話せない悩みも自助グループでは話すことができています。

以前の私は、弱っている自分を許せない完璧主義な人間でした。でも、「いつも同じ調子でいられるわけではない」と気づけたのは、強迫性障害と向き合ってきたからこそ。今後も、不安を否定せず、うまく受け止めながら向き合っていきたいと思っています。

38歳のときに未婚の母として出産し、子育てへの理想を描いていた立石さん。しかし、子どもに障害があることがわかり、人生観が大きく変化していきました。立石さんはこれまでの子育てを振り返り、「子どもに障害があることがわかってからは、諦めなければいけないことも多くあった。でも今は『息子の幸せとは何か』を考えるようになった」と話します。



