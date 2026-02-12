ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１２日、カーリング女子１次リーグの日本が初戦で２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに４−８で敗れてて黒星スタートとなった。

。３大会連続メダル獲得を目指す日本は中盤の３失点が響き、第９エンドで４−８となった時点で相手の勝ちを認める「コンシード」で試合を終えた。（デジタル編集部）

日本はスキップ吉村紗也香のショット成功率が６７％にとどまった。第６エンドはこの試合初めての複数点につながるドローショットを決めて見せ場も作ったが、惜しまれたのがその前の場面だった。先攻の第４エンドは、ラストショットをハウス手前のガードストーンに当ててしまい、その後に確実にドローを決めたスウェーデンに３点を奪われた。続く第５エンドも相手の石を狙ったショットがヒットできずに、スチールでの失点につながった。

試合後に中継局のインタビューにこたえた吉村は自身５度目の挑戦で初めて臨んだ五輪初戦を振り返り、「いつも通りの気持ちで氷の上に立ったが、前半は硬かった。次の試合は切り替えたい。負けたが、多くの情報を得られた試合だった」などと語った。