テレビ東京は12日、IP（知的財産）プロデュース会社「Minto」（東京都港区）と資本業務提携し、5億円を出資すると発表した。

東南アジアを中心に事業基盤を持つMintoを戦略的パートナーとし、幼児向け番組「シナぷしゅ」やアニメ作品など、テレ東が保有する自社IP資産を海外展開し、収益力を強化する。

◆テレビ東京取締役アニメ、国際事業担当廣部琢之氏コメント

Mintoとのパートナーシップで、お互いの強みを活用し、デジタルとグローバル展開で連携し、成長を加速できる体制を構築してまいります。アニメ、「シナぷしゅ」、ドラマなど国内、海外でより広く、深く楽しんでいただけるように、ファン、コンテンツホルダー、お取引先の皆様の期待に応え、感動を届けてまいります。

◆Minto代表取締役水野和寛氏コメント

様々なコンテンツを国内外へ展開するテレビ東京と資本業務提携の機会を頂

き大変嬉しく思います。当社が持つIPマーケティング、ショートコンテンツ制作、デジタルプラットフォーム開発、海外・アジア拠点でのIP展開などのノウハウを、テレビ東京のIPと組み合わせ様々な事業の展開ができると考えます。両社の提携が、日本エンターテインメントの未来を広げる一助になるよう邁進してまいります。