X更新

パドレスのダルビッシュ有投手が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日発表された野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザー就任への思いを明かした。

NPBエンタープライズは12日、ダルビッシュが侍ジャパンのアドバイザーに就任することを発表。14日から始まる宮崎合宿の全日程に帯同する見込みとした。右腕は昨年10月に右肘手術を受け、今季の全休が見込まれている。選手としては代表30人に選出されていなかった。

それでも、今回は異例ともいえる形で代表に合流することになった。ダルビッシュは「私事ですが2026年のWBCにアドバイザーという形で関わらせていただくことになりました」として報告。「手術からのリハビリで今季は投げることはありませんが、一応現役選手である自分にこのような関わり方をさせていただいた井端監督、侍ジャパンには感謝しています」とし、「宮崎では邪魔しないように心がけます」と加えた。

ダルビッシュは前回大会ではメジャー選手でただ1人、2月の宮崎合宿から参加した。若手と積極的にコミュニケーションを図るなどメンターとしてチームを支え、栗山英樹監督も感謝と称賛を惜しまなかった。今回は“新たな形”で日本を支え、連覇のために全力を尽くす。（Full-Count編集部）