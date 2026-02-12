「2026 セリエ・デ・ラス・アメリカス（Serie de las Americas）」

中南米諸国が参加する「2026 セリエ・デ・ラス・アメリカス（Serie de las Americas）」がベネズエラで開催されている。代表チームが派遣されたキューバには、日本でも活躍したアルフレド・デスパイネ外野手が在籍。海に飛び込む豪快な一発を叩き込むなど、“無双”している。

デスパイネは11日（日本時間12日）、コロンビア戦に「4番・DH」で先発出場。0-1の2回、カウント1-1から高めの速球を振り抜くと、打った瞬間に確信する弾丸アーチをかっ飛ばした。打球は球場後方にある海まで届き、波しぶきが起こった。

この日は大会1号を含む5打数3安打の活躍を見せた。大会では6試合に出場して打率.381（21打数8安打）、1本塁打、OPS1.125をマーク。今年6月に40歳を迎えるとは思えぬ好成績を残している。

NPBではロッテやソフトバンクで活躍し、2017年には本塁打王と打点王に輝いた。通算878試合出場で789安打、打率.261、184本塁打、545打点。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシックには5大会連続で選出され、いまでもキューバの至宝たる姿は健在のようだ。（Full-Count編集部）