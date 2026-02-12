「ウチは無理」家に来たがる友だちを断った...それには【まさかの理由】があって！？

今回、Ray WEB編集部はひとり暮らしについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。

主人公は大学進学を機にひとり暮らしを始めました。

憧れのひとり暮らしは想像以上に大変で……？

ゆいちゃんが家に遊びに来るまでに、片付けをし丁寧な生活をすると決意した主人公。

彼女は無事憧れの生活を手に入れることはできるのでしょうか！？

原案：Ray WEB編集部
作画：石川ぱんみみ

ライター Ray WEB編集部

