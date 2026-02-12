◆サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場

歴史を塗り替える。サウジダービーに出走するベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司厩舎、父スマートファルコン）が目指すのは史上３頭目の地方馬による海外重賞Ｖ。３歳では史上初だ。

「スピードはなかなかのもの。ハッピースプリントに匹敵、またはそれ以上かと思います」と田中淳調教師。昨年まで北海道で１１年連続リーディングを獲得する名トレーナーは、１３、１５年に地方の年度代表馬に輝いた自らの管理馬を引き合いに出し、素質を絶賛した。

昨年の全日本２歳優駿は３着だが、中央勢がそろうなかで１番人気に推されたほどの実力を持つ。現地入り後は環境に順応。「重心の低い走りになって、合っているんじゃないかなと思います。筋肉のつき方にも成長を感じますね」と落ち着いた姿を頼もしそうに見つめる。

トレーナーは父も調教師で、子供の頃から競馬漬け。日本馬が世界へ挑戦する姿を見て、「いつか自分も…」と強く思ってきた。「地方競馬の身でなかなかないこと。門別代表ではなく、この大きな舞台で地方競馬をアピールできれば」。確かな手応えを胸に、大きな夢を追う。（山本 武志）