◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日・コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）

カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕した。１次リーグ初戦の同４位・スウェーデンを相手に最終の第１０エンド（Ｅ）を残して４―８と大きくリードを許して「コンシード」で敗れた。カーリングで見られるコンシードは「ギブアップ」とは意味合いが異なる。リードを許したチームが逆転が不可能と判断した場合「敬意を込めて相手を認める」という意味で握手を求めて勝負が決する。

初めて五輪で戦ったスキップの吉村紗也香は「たくさんの情報が得られた。気持ちを切り替えて、これから頑張っていきます」と懸命に前を向いて話した。この日のうちに第２戦の世界ランク８位のデンマークに臨む。

第１Ｅは、スウェーデンが有利な後攻で始まった。互いにストーン（石）をはじき出す展開で、ブランクエンド（両チームともに０点）。スウェーデンは第２Ｅも有利な後攻で展開する作戦を取った。

第２Ｅは、スキップの吉村紗也香が、２投ともにナイスショットで、１点をスウェーデンに取らせ、第３Ｅにフォルティウスが後攻を取ることに成功した。

第３Ｅは、サードの小野寺佳歩がＮＯ１、２の石をつくるお膳立て。しかし、スキップの吉村の第１投が、ややミスショットとなり、相手にダブルテイクを許した。最後はフォルティウスが１点を取らされ、１―１の同点となった。

ゲームが大きく動いたのが第４Ｅ。後攻のスウェーデンが３点を奪うビッグエンドで、フォルティウスは１―４と一気に苦しい展開に。第５Ｅは、後攻で複数得点が望まれるフォルティウスが逆に１点を奪われ、さらに苦しくなった。

第６Ｅでフォルティウスは初めて複数得点（２点）に成功し、３―５と追い上げたが、続く第７Ｅでスウェーデンに２点を奪われて３―７とされ、突き放された。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦。勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。フォルティウスは１次リーグを、世界ランク４位のスウェーデン、同８位のデンマーク、同１位のスイス、同１０位の米国、同３位の韓国、同２位のカナダ、同９位のイタリア、同６位の英国（スコットランド）、同１１位の中国の順に対戦する。