ジャンプ漫画家『葬送のフリーレン』イラスト公開 お色気なし！『食戟のソーマ』作画担当が描く戦闘シーン
週刊少年ジャンプで連載されていた『食戟のソーマ』の作画担当で知られる漫画家・佐伯俊が12日、自身のXを更新し、人気漫画『葬送のフリーレン』のイラストを公開した。
【画像】お色気要素なし！『食戟のソーマ』作者が描いたフリーレンのイラスト
定期的にイラストを投稿しており、今回は『葬送のフリーレン』の主人公・フリーレンのイラストを投稿。
代表作の『食戟のソーマ』では、キャラクターたちの露出、お色気シーンがあったが、今回のイラストは一切なく、戦闘モードの凛々しいフリーレンが描かれている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
