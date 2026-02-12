◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンに4−8で敗れ、黒星スタートとなった。女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。

敗れはしたが、日本代表のフォルティウスは、司令塔のスキップ・吉村紗也香（34）以外にも多士済々なメンバー構成だ。

最年長はリード近江谷杏菜（36）。チーム青森の一員として出場した10年バンクーバー五輪以来、4大会ぶり2度目の五輪となる。前回出場時は8位と振るわなかっただけに、日本カーリング界の悲願でもある初の金メダルに目指す。

サードの小野寺佳歩（34）は5位だった14年ソチ以来、自身2度目の五輪。初出場組は吉村に加えてセカンドの小谷優奈（27）。22年9月に富士急から加入し、吉村産休中はスキップを経験した。

また、「フィフス」と呼ばれるリザーブの小林未奈（23）は、五輪最終予選で2試合に出場した。小4でカーリングを始め、小6で北海道タレントアスリート発掘事業（北海道TID）の1期生に選ばれ、初のオリンピアンとなった。

小林はこの日は出場はなかったが、北海道タレントアスリート発掘事業としては初の選手で大きな一歩を刻んだことになる。