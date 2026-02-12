今シーズン、雪による事故や建物の倒壊が相次ぐ県内。13日からは各地で気温が上がる見込みです。雪解けが進むため、専門家は落雪の危険性が高まるとして注意を呼びかけています。



長岡市殿町の繁華街…



（リポート）

「こちらアーケードが崩落した現場では撤去作業が進められ、さらなる被害を防ぐため雪下ろしも行われました」



10日前のことでした。2月2日、アーケードが約8メートルにわたって崩落。雪の重みが原因とみられています。今後、さらに懸念されるのが―





〈雪氷防災研究センター 山口悟上席研究員〉「急激に融雪が進むということで、今まで締まっていた雪が溶けることによって緩むということで、その屋根からの落雪が一番心配されることになるかと思います」気象台によると、県内は13日から気温が上がり、15日の日曜日には14℃前後に達するところもあり、4月上旬並みの暖かさとなる見込みです。専門家は「雪解けが進む一方で落雪の危険性が高まる」と警鐘を鳴らします。〈雪氷防災研究センター 山口悟上席研究員〉「雪の密度が大きくなるなるほどば衝撃が上がるということですので、暖かくなって雪がより圧密されて密度が大きくなると、当たる衝撃が大きくなるかなと思います」こちらは落雪の危険性を検証した動画です。屋根から落下した雪…その衝撃で、木でできた箱は一瞬で壊れてしまいます。さらに、高さ5メートルから雪を落下させるとその衝撃で車の上部は大きくへこんでしまいました。今シーズン、県内で相次ぐ雪による事故。柏崎市では車庫が雪の重みで倒壊し、巻き込まれた男性が死亡。上越市でも住宅が倒壊し、住人の男性が命を落としています。専門家によると気温が上がると雪の密度が大きくなり、落下した際の衝撃がさらに大きくなるため注意が必要です。〈雪氷防災研究センター 山口悟上席研究員〉「軒下などを歩くときにはどうしても、足が滑らないように注意してふうに歩きますけども、上からも雪が落ちてくる可能性があるといういうことを十分認識していただいて歩いていただければ」週末にかけ気温が上がり、雪解けが進む見込みの県内。除雪作業中の事故に加え、なだれや落雪にもさらに注意が必要です。