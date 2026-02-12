【バカでも作れる飯？やってみ？】上司の奥さん「イチから手作り」⇒比べるな＜第5話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？　誰だって腹が立ちますよね。

第5話　料理は妻の仕事でしょ



【編集部コメント】

出ました、「料理は妻の仕事」。作らない人ほどこういうことを言うのですよね……。しかもヘラヘラしながら言ってくるのが余計に腹立たしいところです。きっとそういう人は、ホワイトソースをイチから作ったこともないのでしょう。5歳と1歳がいながらこんなにもバランスの良い食事にしてくれているのだって、十分贅沢だと思います。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか