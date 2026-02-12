MAISONdesによるプロジェクト 日曜日のメゾンデが、漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』を原作にした新曲「恋のいうとおり」を2月18日に配信リリースする。

漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』は、『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中のド田舎に暮らす少年 久我山はじめと、かつての憧れの同級生 百瀬アキラの恋のゆくえを描く純愛ラブコメ漫画。日曜日のメゾンデが、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された漫画作品を音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクトの一部だ。

今回配信が決定した楽曲の作詞、作曲を手がけたのは、 UNISON SQUARE GARDENのベーシストであり、同バンド楽曲のほとんどの作詞、作曲を担う田淵智也。原作の魅力を丁寧に汲み取りながら、春の訪れを感じさせる軽やかで高揚感のある楽曲に仕上げている。

また、あわせて公開されたジャケットビジュアルは、春の訪れを感じさせる桜をモチーフに、やわらかなピンク色を基調とした印象的な仕上がりとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）