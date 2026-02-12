¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã´¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ø¤½½Ð¤·¥Ä¥Ê¥®à¥Ï¥¬¥ì¥óá°áÁõ¤Î½÷Í¥¡¦²¬ÉôÎÛ¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤Î³Ê¹¥¤À¤È´¨¤¤¤ï¡×¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¡ª¡ª¡×¡ÖÇöÃå¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥¦¥£¥ó¥ê¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ù¥ëÌò¤Ç½Ð±é
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î²¬ÉôÎÛ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤Ã¡ª¤à¤Ã¤Á¤ã´¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢7Æü¤«¤é¥·¥¢¥¿¡¼£È(ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡½°Ç¤È¸÷¤ÎÌîË¾¡½¡×¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥á¥¤¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ó¥ê¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ù¥ëÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¶ÈÍÑ¤Î¥Ä¥Ê¥®¤Ë¾åÈ¾¿È¤Ï¤Ø¤½½Ð¤·¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¡¢Æ¬¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò´¬¤¤¤¿¸¶ºî¤Î¥¦¥£¥ó¥ê¥£¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2·î¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÇöÃå¤Î°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤Î³Ê¹¥¤À¤È´¨¤¤¤ï¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¸«¤Æ¤Æ´¨¤½¤¦¡×¡ÖÇöÃå¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£