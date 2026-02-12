¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î¡Ä¡×32ºÐ½÷Í¥¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ÎàÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ£¤Å¤±¤Ë¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢¡ÖDior¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤È¤Îå«¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Âå´±»³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿"¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥ó¥Ö¡¼ ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó"°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡¢¡¢¡×¤È10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖDior¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£
¡¡Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ð¥ó¥Ö¡¼ ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼ó¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Î¤¢¤ëº°¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¾æ¤¬Ã»¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÂç¿Í¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖåºÎï¤ÊµÓ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈþÈ©¡×¡ÖÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¹¬Ê¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ«¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ëÄø¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥ß¥ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ£¤Å¤±¤Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£