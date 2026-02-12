µÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¤¬4³ä±Û¤¨¡ª Á´¹ñ¤Î½÷À300¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×»ö¾ð¡¡ËÜÌ¿¤è¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤¢¤²¤ë¿Í¤¬2ÇÜ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¡¡µÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¤Ï4³äÄ¶¤¨¡ª ¡Ö¼«Ê¬¡×¤ä¡Ö¿ä¤·¡×¤Ø¾ðÇ®¤òÃí¤°2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¿·¾ï¼±
¡¡Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Î½÷À300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¾ï¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¾¿ô¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÏ¤¹Áê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¡×¤¬ËÜÌ¿¤Î2ÇÜ¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤¬ËÜÌ¿¤ÎÈ¾¿ô¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÄêÃå¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¡×¤ÎÎ®¤ì¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö¤´¼«°¦¡×¤È¡Ö¿ä¤·³è¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êê¥ß¥º¥«¥éÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡½÷À¤Î5¿Í¤Ë2¿Í¤¬º£Ç¯¤«¤é¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¡×¤Ø¡£Ä¹°ú¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡É¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î´·½¬¡É½ÐÈñ¤Ë¥á¥¹
¡¡´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¥Á¥ç¥³¤¬ËÜÌ¿¤Î2ÇÜ¡¢¤Þ¤¿¿ä¤·¥Á¥ç¥³¤ÏËÜÌ¿¥Á¥ç¥³¤ÎÈ¾Ê¬¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£
¡¡ºòº£¤Î¡Ö¤´¼«°¦¾ÃÈñ¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¾ÃÈñ¡×¤ÎÇÈ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÇÈ¤ò¼õ¤±¤Æ5¿Í¤Ë2¿Í¤¬º£Ç¯¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¡×¤Ø¡£
¡¡Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³µÜ·òÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë20ºÐ¡Á59ºÐ¤ÎÍ¿¦½÷À300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¸å¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆ°¸þ¡×Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´·ÇºÜÄº¤¯ºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¡Øê¥ß¥º¥«¥éÄ´¤Ù¡Ù ¤ÈÌÀµ²¼¤µ¤¤¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©
¡¡¼Â²È¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥Èµ¢¾Ê¤äÇ¯²ì¾õ»ÅÉñ¤¤¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿´·½¬¤Ë¤â¶áÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉ÷½¬¤Ë¤âÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¥Á¥ç¥³¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¾¿ô¡Ê50.0%¡Ë¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È²óÅú¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÏ¤¹Áê¼ê¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¡Ê24.0%¡Ë¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê14.7%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¡Ê10.7%¡Ë¡×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈËÜÌ¿¥Á¥ç¥³¡Ê5.3%¡Ë¤Î2ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤´¼«°¦¾ÃÈñ¤ä¤´Ë«Èþ¾ÃÈñ¤Î¿»Æ©¶ñ¹ç¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¶áÇ¯¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ä¤·¥á¥ó¡Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¤ËÅÏ¤¹¿Í¤Ï2.7%¤ÈËÜÌ¿¥Á¥ç¥³¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îø°¦¤¬ÂàÄ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¾ðÇ®¤Ï¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤«¡Ö¿ä¤·¡×¤ËÅÏ¤¹Æü¡¢¤ËÊÑ²½¡Ê¿Ê²½¡©¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤Î5¿Í¤Ë2¿Í¤¬º£Ç¯¤«¤é¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¡×¤Ø
¡¡¥È¥ì¥ó¥É¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎ®¡Ê¡©¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë1Ç¯´Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ìö¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò·Ð¤¿º£Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡©
¡¡²óÅú¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤¢¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬38.3%Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò½ü¤±¤Ð¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¼Â¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢5¿Í¤Ë3¿Í¤¬µÁÍý¥Á¥ç¥³Í½»»¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê63.6%¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³ÇÑ»ß¡×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ê44.2%¡Ë¡£
¡¡ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿Çã¤¤Êª¤ò¿´³Ý¤±¤ëÃæ¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î´·½¬¡×¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁÍý¥Á¥ç¥³Ê¸²½¤Ë¤â¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¸«Ä¾¤·¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤ÎÃª²·¤·¤ò¤·¤è¤¦¡£
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÆ°¸þ¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤ÇÂç¤¤Ê¹ÔÆ°½¬´·¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÄ¹°ú¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¸¶°ø¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÆ°¤¤¬¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³¡×°Ê³°¤Ë¤âËÜÍè¸«Ä¾¤¹¤Ù¤Ìµ°Õ¼±¤Î½¬´·Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×Â³¤±¤Æ¤¤¿Ìµ°Õ¼±Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤È¤¤¤¦Äêµ¬¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ÆºÆ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¶âÁ¬Åª¤Ê¡Ö½ÐÈñ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¤ï¤ÌÀº¿ÀÅª¤Ê¡Ö¾ÃÌ×¡×¤ä»þ´ÖÅª¤Ê¡Ö¥í¥¹¡×¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶áÈè¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤ÎÃª²·¤·¡×¤Ë¤è¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤Î®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¡¡¦Ä´ººÌ¾¡§¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¸å¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆ°¸þ¡×Ä´ºº
¡¡¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20¡Á59ºÐ½÷À¡¦Í¿¦¼Ô 300Ì¾¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
¡¡¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡
¡¡¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¨É½/¥°¥é¥ÕÃæ¤Î¿ô»ú¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢º¬¸»Åª¤Ê¼«¸ÊÍý²ò¤Ë¤è¤ë¶¯¤ß¤ÎÈ¯·¡¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸Ä¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢ÂÎ¸³·¿¼«¸ÊÍý²ò¥×¥í¥°¥é¥àREBOOST¤Ê¤ÉÊ£¿ô»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»Å»öËþÂÅÙ¡Ê¥ï¡¼¥¯¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÄã¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼«¸Ê³«È¯¡×¤äË¡¿Í¸þ¤±¤Î¡ÖÁÏÈ¯·¿ÁÈ¿¥³«È¯¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿»Å»ö¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Î½¼¼Â¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Ë¤âº£¸åÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬¼«¤é¤ÎGOAL¤òÀ¸¤¤ë»þÂå¤òÂó¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¤Î±¿±Ä»ö¶È/¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡Ö¥¥ã¥ê¥¹¥Ô¡Êhttps://mizukara.com/careerspeed/¡Ë¡×
¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡Êhttps://mizukara.com/executive/¡Ë
¡¡ÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡Êhttps://mizukara.com/impact/¡Ë
¡¡ÂÎ¸³·¿¼«¸ÊÍý²ò¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖREBOOST¡Êhttps://mizukara.com/reboost/¡Ë¡×
¡¡½ñÀÒ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊÑ¤¨Êý¡Êhttps://amzn.to/4m3s5nT¡Ë¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÇ§ÃÎ²Ê³Ø¥³¡¼¥Á¥ó¥°¸¦µæ½ê¡Êhttps://mizukara.com/magazine/¡Ë¡×
¡¡▶Åö³º¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´ØÏ¢µ»ö¡Êhttps://mizukara.com/magazine/research/260210/¡Ë
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥º¥«¥é¡Êµì¡§³ô¼°²ñ¼ÒGOAL-B¡Ë
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢ÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³µÜ·òÂÀÏ¯
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä®ÆóÃúÌÜ£²ÈÖ£³¹æ ÆüÈæÃ«¹ñºÝ¥Ó¥ë 6³¬
¡¡ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î
¡¡URL¡§https://mizukara.com
