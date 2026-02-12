寒波の影響で断水が続く静岡県伊東市で、2月11日夜から新たに2つの配水池の給水区域で断水が発生しました。漏水などの量が多く、供給が追い付かないことが原因とみられています。

【写真を見る】断水の再拡大を受けて伊東市は給水所を12か所に増設

「修理業者の手が回っていない状況」

＜前田節子さん＞

「あー出ません、全然出ませんね。ほら全然ダメです」

伊東市の宇佐美地区に住む前田さんの自宅では、2月11日夜までは水が出ていましたが、12日朝から水道が止まってしまったといいます。

断水したため地区の給水所で水をくんできましたが、不安は尽きません。

＜前田さん＞

「飲み水はある程度確保できたけど、他の生活用水、トイレとか洗濯とか洗い物とか、どうしてもやっぱりこう、衛生的になんとなくすっきりしないから気持ち悪いですね」

伊東市では雪をもたらした寒波の影響で、各地で給水管が破裂し漏水するケースが相次ぎ、一時、最大で5000世帯に断水の恐れが生じました。

断水の恐れは2月11日夕方までに1890世帯にまで減少。週末にも断水は解消するとの見通しを示していました。

しかし11日夜、新たに2つの地区の一部で断水が発生し、最大で4980世帯に再び断水の恐れがあると発表しました。

＜伊東市 杉本憲也市長＞

「修理業者さんが対応してくださっているんですけれども、手が回っていない状況になっているので、回復が遅れている状況です」

断水が拡大した理由は

断水が再び拡大したのにはいくつかの理由があります。老朽化した給水管が多く、凍結した給水管が破裂する事態がこのタイミングで相次ぎました。

その結果、漏水箇所などから外に流れ出る水の量が配水池の貯水量を上回り、供給が追いつかなくなったのです。さらに漏水箇所が膨大で修理が追いついておらず、復旧が遅れているといいます。

断水の再拡大を受けて、伊東市は給水所を12か所に増設。また周辺の市町に応援を要請するなどして対応を急いでいます。

＜杉本市長＞

「各断水の対象になる地域の施設に関しては、各所管課の方が水の不足がないか、場合によっては優先給水をしていくということの案内をして、困っている人が一人も出ないように全庁挙げて対応するように指示をしました」

伊東市は市民に対して改めての節水を呼びかけていますが、新たに発生した断水の復旧のめどは立っておらず、市民生活への影響の長期化が懸念されます。