2025年末に起こった事件をめぐり7人目の逮捕者です。2025年12月、静岡県長泉町で高齢夫婦が拘束され現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察は新たに犯行の指示役とみられる21歳の男を逮捕しました。

男は現場と離れた場所から秘匿性の高い通信アプリを使って指示をしていたとみられています。

強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市に住む自称フリーターの男（21）です。

警察によりますと、容疑者の男はすでに逮捕されている6人と共謀し、2025年12月22日の深夜、長泉町の会社兼住宅に押し入り、高齢の夫婦を拘束して夫に軽傷を負わせ、現金約1000万円を奪った疑いが持たれています。

容疑者の男は事件当時、現場と離れた場所から秘匿性の高い通信アプリを使って実行役などに指示をしていたとみられています。

高校生を含む少年らが実行役に

＜竹川知佳記者＞

「午前8時半です。強盗事件の運転手役とみられる男が検察に送られます」

この事件をめぐっては、すでに実行役や現場での指示役など6人が逮捕されています。2月12日朝、運転手役とみられる容疑者の男（21）が検察に送られました。

すでに7人が関わっていたとされる強盗事件。実行役として逮捕されたのは高校生を含む3人の少年でした。

現場には「運転手役」の男、「現場での指示役」もいました。

そのほか、実行役の少年3人を犯行に勧誘した「リクルーター役」、その6人に指示する立場に、今回逮捕された容疑者の男がいたとみられています。

警察は、犯行グループがいわゆる「トクリュウ」の可能性があるとみて、組織の実態解明を進めています。