乃木坂46の元メンバーでタレントの高山一実（32）が、美脚際立つ姿が印象的な最新のオフショット動画を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】高山一実の最新ショットや水着姿

2021年に約10年間在籍した「乃木坂46」を卒業し、現在はタレントとしてさまざまな番組に出演している高山。私生活では2024年7月、知的エンタメ集団「QuizKnock」のふくらPとの結婚を発表したが、2025年12月にはわずか1年半で離婚したことを報告していた。

これまでも、さまざまな衣装でポーズを決める撮影現場でのオフショットや、初めてのフェスを楽しむ様子、色気あふれる白い水着姿など、仕事やプライベートについてInstagramで発信してきた高山。

最新ショットに反響

2月11日の更新では、「たまつきみたいな」とコメントし、美脚際立つ姿でドリブルをするオフショット動画を披露。この投稿には「スタイルお化け」「色々あったから痩せたのかな」「なんか自然体な感じがいい」「愛くるしいの頂点 写真集出して欲しい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）