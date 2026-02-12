セブン‐イレブン、おにぎり値上げの一方で“150円以下”おむすび紹介 “1個あたり100円以下”の実現も【商品例・価格の一覧あり】
セブン‐イレブン・ジャパンは12日、同社公式サイトを通じ、一部米飯商品の値上げを明らかにした。
【写真】牛角、こんなに安くていいの？税込319円で食べられる全10品
サイトでは「このたび、オリジナルフレッシュフードの米飯商品について、2月10日より順次価格の見直しを行っております」とし、背景として「原材料や容器・包材の価格高騰や物流コストの上昇等の影響が続いておりますが、コメの価格についても依然として高止まりの状況です」と説明。
やむを得ず手巻おにぎりなどの一部米飯商品において、価格・規格の見直すとし、理解を呼びかけた。価格変更の例も挙げた。
一方で「原材料価格高騰にともなう価格見直しの一方、150円以下（税抜）のお求めやすい価格帯商品も品揃えし、幅広くお客様のニーズにお応えしてまいります」「冷凍食品は、計画調達・計画製造が可能なため、1個あたり100円以下（税抜）というお求めやすい価格を実現しております」と紹介した。
また、対象の麺類を買うとおにぎりが50円引きとなるレシートクーポンキャンペーンを実施することも知らせた。
■おむすびの一例
甘辛ソースで炒めたそばめしおむすび 138円（税込149.04円）
ぷちもち食感！もち麦おむすび梅ひじき 148円（税込159.84円）
わかめご飯おむすび（三陸産わかめ使用） 148円（税込159.84円）
香ばし炒め玉子チャーハンおむすび（2月16日より順次発売予定） 148円（税込159.84円）
■冷凍食品の一例
セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう 198円（税込213.84円）
セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか 198円（税込213.84円）
セブンプレミアム 寝かせ玄米おむすび 2個入 198円（税込213.84円）
セブンプレミアム 焼おにぎり 2個入 188円（税込203.04円）
【写真】牛角、こんなに安くていいの？税込319円で食べられる全10品
サイトでは「このたび、オリジナルフレッシュフードの米飯商品について、2月10日より順次価格の見直しを行っております」とし、背景として「原材料や容器・包材の価格高騰や物流コストの上昇等の影響が続いておりますが、コメの価格についても依然として高止まりの状況です」と説明。
一方で「原材料価格高騰にともなう価格見直しの一方、150円以下（税抜）のお求めやすい価格帯商品も品揃えし、幅広くお客様のニーズにお応えしてまいります」「冷凍食品は、計画調達・計画製造が可能なため、1個あたり100円以下（税抜）というお求めやすい価格を実現しております」と紹介した。
また、対象の麺類を買うとおにぎりが50円引きとなるレシートクーポンキャンペーンを実施することも知らせた。
■おむすびの一例
甘辛ソースで炒めたそばめしおむすび 138円（税込149.04円）
ぷちもち食感！もち麦おむすび梅ひじき 148円（税込159.84円）
わかめご飯おむすび（三陸産わかめ使用） 148円（税込159.84円）
香ばし炒め玉子チャーハンおむすび（2月16日より順次発売予定） 148円（税込159.84円）
■冷凍食品の一例
セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう 198円（税込213.84円）
セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか 198円（税込213.84円）
セブンプレミアム 寝かせ玄米おむすび 2個入 198円（税込213.84円）
セブンプレミアム 焼おにぎり 2個入 188円（税込203.04円）