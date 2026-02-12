北斗晶、国分太一の報道に言及「個人的な意見ですけど」印象明かし…「これを一つの区切りにして」
元プロレスラーのタレント・北斗晶（58）が27日、カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』に出演。活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）について言及した。
【写真】“ピンチ”に直面していた国分太一
番組では速報として、国分が日本テレビの福田博之社長と面会し、直接謝罪したと発表したことについて報道。MCの青木源太アナウンサーからコメントを求められた北斗は「当事者同士しか本当に何があったか分からないじゃないですか。テレビや雑誌を通してどんどんどんどん大きくなってしまっているところもある」と指摘。
その上で「個人的な意見ですけど」と前置き「今までお仕事を国分さんと何度かやらせてもらってるけど、その時に彼の印象はどうだったかというと、まったく悪いところはなかった」と言い「これを一つの区切りにして。またいつか一緒にできたらいいなと思います」と話した。
またメッセンジャーの黒田有が「憶測であーだこーだって事実じゃないことまで広まってしまうのはマイナスにならないかなーと思ったりします」とコメントすると、北斗も横でうなずいていた。
【写真】“ピンチ”に直面していた国分太一
番組では速報として、国分が日本テレビの福田博之社長と面会し、直接謝罪したと発表したことについて報道。MCの青木源太アナウンサーからコメントを求められた北斗は「当事者同士しか本当に何があったか分からないじゃないですか。テレビや雑誌を通してどんどんどんどん大きくなってしまっているところもある」と指摘。
またメッセンジャーの黒田有が「憶測であーだこーだって事実じゃないことまで広まってしまうのはマイナスにならないかなーと思ったりします」とコメントすると、北斗も横でうなずいていた。