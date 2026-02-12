TBS NEWS DIG Powered by JNN

ミラノ・コルティナオリンピック™、日本勢の大活躍が続いています。競技が行われているイタリア・リビーニョで連日取材をしている日比キャスター。リビーニョの家庭での防寒対策や、気になる朝食メニューも取材しました！