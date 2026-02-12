『脱出おひとり島』シーズン5、最終選択の結果公開 数組のカップルが成立【ネタバレあり】
Netflixで配信中の大人気恋愛リアリティショー『脱出おひとり島』。海に囲まれた孤島に集まった独身の男女が真実の愛を求めて共同生活を送る本シリーズ。シリーズ最多の参加者が出場するシーズン5では、多数の男性を魅了し名言も残したミナス様（チェ・ミナス）や、3人の男性を最後まで一途に思わせた最強のモテ美女キム・ゴウンなど、目が話せない恋模様が展開。また、ノーコメント禁止の真実ゲームや、グラビア撮影などパワーアップした企画、さらには天国島行きを争ってムキムキの男性陣が戦う本気のバトルまで…見どころたっぷりだった。
【場面ショット】かわいい…今回最強のモテ美女となったキム・ゴウン
この記事では、10日に配信された最終エピソードより、最終選択の結果を紹介する。今シーズンは、最終選択をする人がいない場合は、権利を破棄できることとなった。
まず1人目はキム・ミンジ。「彼女といると素でいられます。心地良さの中に安心感があります」と語ったソン・スンイルが選択。「お疲れ、うまいもんを食いに行こう」と伝えた。ミンジは「私は運命を信じないの。でも、運命の人をみつけた。負けず嫌いだから、勝利（韓国語でスンリ）と一等が好きなの。だからスンイルが好き。私はあなたが好き」と照れながら告白。「一緒に地獄島を脱出したいのは、ソン・スンイルさんです」と答え、恋人つなぎをして地獄島を脱出した。
続く2人目はパク・ヒソン。中盤から惹かれ合っている様子だったイム・スビンが選択。「まず、君には全てのことに感謝してる。君のおかげで地獄島が天国島だった」と伝えた。ヒソンもスビンを最終選択し、「ここまで積極的に自分の気持ちを伝えたのはあなたが初めて。素の私を引き出してくれてありがとう。食事に行きましょう」と手をつなぎ脱出。オッパと呼び、スビンが照れるシーンもあった。
3人目は波乱の展開を何度も起こしたチェ・ミナス。イ・ソンフンが最終選択をし「韓国でもアメリカでも会いにいくよ」と伝えた。ミナスは2人が仲を深めた英語で「他の誰よりあなたといるとき、私の好きな自分でいられた。この島を出るとしたら、あなた以外は考えられない。ありがとう。心から感謝してる。私が地獄島から一緒に脱出したいのはあなたです」とソンフンを選択し、手をつなぎ脱出した。
4人目はイ・ジュヨン。彼女を選択したのはキム・ジェジンとユン・ヒョンジェ。「僕と気が合うし、僕を理解してくれる。それに一番の美人です」と語ったジェジンは「地獄島で一緒にいてくれてありがとう。話しに行こう」と伝え、ヒョンジェは「ジュヨン、笑顔がすてきだ」と伝えた。
ジュヨンはジェジンに「共に過ごした時間は居心地がよくてときめいた。一緒に過ごせてよかった。アイス食べにいく？」と、ヒョンジェに「いつもかっこよくてやさしくて、一途な姿が本当にすてきだった。おかげで童心に戻れたわ。うどんを食べに行こう」とメッセージ。そして、ジュヨンは最終選択ではジェジンを選択。「猫ちゃんを保護！」と仲良さげに手をつなぎ脱出した。
5人目は今シーズン最強のモテ美女、キム・ゴウン。残る3人の男性シン・ヒョヌ、ウ・ソンミン、チョ・イゴンが選択。まずソンミンは「体力的に精神的にも辛かったはず。お疲れ様。2人で歩いて行こう」、続くイゴンは「ご苦労様。楽しかった。もう悩まないでくれ。暑いから行こう」、ヒョヌは「会いたくて待ってました。ゴウンさんが大好きです」とそれぞれが伝えた。
ゴウンはまずヒョヌに「学生時代の恋愛を思い出しました。初々しい恋愛をさせてくれて、最初から一途に好意を伝えてくれてありがとう」と感謝。イゴンには「イゴンさんとの会話はすごく楽しかった。自然と自分の話ができたし、居心地が良かった。1番好きな自分でいられた。また天国島に行こう」とメッセージ。そして、「一緒に脱出したい人はウ・ソンミンさんです」と最終選択。スタジオMC陣の予想を裏切った選択となり、驚きの展開に。ソンミンは「天国島まで歩こう」と仲良く手をつなぎ、ルンルンで地獄島を後にした。
ゴウンはその後のインタビューで、「イゴンさんとの会話はとても楽しくて、惹かれていたのは確かです。でも、デート後の会話が少し惜しかったと思います。彼は口下手のようです。それが残念でした。何を考えているのか、ちゃんとわたしに伝えてくれていれば異性としての好意は上がっていたはずです。ソンミンさんといるときはリラックスできて、見えないところでも気遣ってくれます。小さなことでも気持ちを伝えてくれたので、ソンミンさんを選びました」と選択の理由を語った。
残った女性陣の最終選択も公開され、イ・ハウンの最終選択は「キム・ジェジンさんです。ご飯に行こう。友達として仲良くしたいな」と笑顔でメッセージ。ハム・イェジンは「私は最終選択で選びたい人はいません。選択を破棄します」と伝えた。
今回はソン・スンイル＆キム・ミンジ、イム・スビン＆パク・ヒソン、イ・ソンフン＆チェ・ミナス、キム・ジェジン＆イ・ジュヨン、ウ・ソンミン＆キム・ゴウンと5組のカップルが成立し、地獄島から脱出する結末となった。
Netflixでは『脱出おひとり島』シーズン5の「再会編」を14日から独占配信予定。終わらない本音の裏話を公開する。
