俳優の前田敦子（34）が、6歳の息子とテーマパークで“推し活”を満喫する親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

前田は2018年7月に俳優の勝地涼（39）と結婚し、翌年には第1子となる長男の誕生を報告。2021年4月には離婚も発表していた。Instagramでは、2025年大晦日に出演した「NHK紅白歌合戦」の舞台裏や、親子で水族館を満喫する姿、息子の6歳の誕生日を“世界に1つのケーキ”で祝福したことなど、仕事やプライベートについてたびたび発信してきた。

2026年2月11日の更新では、「全力推し活日記。息子と呪術廻戦の推し活でずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパンー！ 私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう。2人でハマってるから推し活時間楽しいよ」と、仲むつまじい様子を披露。

この投稿には、「息子くんに撮ってもらってる あっちゃんかわいい」「親子で推し活ステキ 息子さん、大きくなったね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）