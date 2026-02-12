三月のパンタシア、昨年開催の10th ANNIVERSARY LIVE音源配信が2月18日に決定！3週連続で、2024年と2021年のライブ音源も配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

昨年2025年にZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催された三月のパンタシアのライブ、「三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-」のライブ音源のリリースが2月18日に決定。アーティスト活動開始10周年を記念したベストアルバムをひっさげたワンマンライブの音源が初解禁となる。

また、過去にパッケージのみ収録となっていた過去２公演の音源配信が決定。2月25日には「三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-」を、3月4日には「三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-」を配信。

ライブ音源配信に先駆け、2月14日(土)20時より三月のパンタシア公式YouTubeチャンネルにて、「青春なんていらないわ(三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-)」ライブ映像が公開される。

3月28日(土)には、CHiCO (CHiCO with HoneyWorks) と ヒトリエを招いて、自主企画イベント「三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-」開催が決定している。チケットは現在発売中。

●配信情報

2月18日配信

三月のパンタシア 10th ANNIVERSARY LIVE -多彩透明なブルーだった-



01 day break

02 はじまりの速度

03 パステルレイン

04 ピンクレモネード

05 三月がずっと続けばいい

06 花冷列車

07 幸福なわがまま

08 101

09 四角運命

10 僕らの幸福論

11 星の涙

12 群青世界

13 フェアリーテイル

14 ゴールデンレイ

15 ピアスを飲む medley ver.

16 スノーノワール medley ver.

17 完璧彼女 medley ver.

18 ビタースイート medley ver.

19 恋はキライだ

20 花に夕景

21 夜光

22 青に水底

23 青春なんていらないわ

24 街路、ライトの灯りだけ

25 愛の不可思議

26 醒めないで、青春

27 ランデヴー

28 LuMiNA

29 ノンフィクション

2月25日配信

三月のパンタシア LIVE 2024 -ブルーアワーを飛び越えて-



01 薄明

02 花に夕景

03 ソーダアイス

04 パステルレイン

05 アイビーダンス

06 フェアリーテイル

07 レモンの花

08 四角運命

09 はじまりの速度

10 ユアソング

11 醒めないで、青春

12 青春なんていらないわ

13 ランデヴー

14 マイワンダー

15 春嵐

16 街路、ライトの灯りだけ

17 March

18 ゴールデンレイ

19 ピアスを飲む

20 三月がずっと続けばいい

3月4日配信

三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-



01 101

02 ピンクレモネード

03 フェアリーテイル

04 恋はキライだ

05 パインドロップ

06 キミといた夏

07 夜光

08 ミッドナイトブルー

09 day break

10 はじまりの速度

11 青春なんていらないわ

12 醒めないで、青春

13 幸福なわがまま

14 三月がずっと続けばいい

15 ランデヴー

16 たべてあげる

17 幸せのありか

18 街路、ライトの灯りだけ

●リリース情報

TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」EDテーマ

「あまのじゃくヒーロー」

作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)

配信はこちら

https://3pasi.lnk.to/TwistedHero

みあ2作目となる長編小説『君の記憶だけない』のインスパイアソング

「うたかたの声」

作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku

配信はこちら

https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice

●ライブ情報

「三月春のパン(タシア)祭り2026 -フレンズの春-」

3月28日(土) 16:30開場 / 17:30開演

会場：Spotify O-EAST（東京都渋谷区道玄坂2-14-8 2F）

出演アーティスト：三月のパンタシア / CHiCO（CHiCO with HoneyWorks） / ヒトリエ

チケット

料金(前売)：￥7,700 (税込) ※ドリンク代は別途必要

各プレイガイド受付URL

イープラス

https://eplus.jp/phantasia26/ (電子チケット)

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/phantasia26/ Pコード：311-688 (電子チケット)

ローソンチケット

https://l-tike.com/phantasia26/ Lコード：75770 (電子チケット)

キョードー東京

https://kyodotokyo.com/phantasia26 (電子チケット)

※受付枚数：お1人様4枚までご購入可能

【お問い合わせ】キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日11:00-18:00 / 土日祝 10:00-18:00）

関連リンク

三月のパンタシアオフィシャルサイト

https://www.phantasia.jp/