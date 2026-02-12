timelesz菊池風磨「止めて止めて」ルール度外視のハグ＆キスに興奮【ラブパワーキングダム2】
【モデルプレス＝2026/02/12】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の第1話が、2月11日よる10時より放送。timeleszの菊池風磨が初回から興奮する様子を見せた。
【写真】菊池風磨も興奮 ルール度外視のキスシーン
同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾だ。
本シリーズに参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、女優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池、タレントの谷まりあが務める。（modelpress編集部）
初回放送では、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人が地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタに集結。オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行。さらには異性を1から3までの「Good数」で評価した数字の合計が「1st モテ VOTE」の結果となり、そこで最下位になったメンバーは脱落することが発表された。
この脱落制度の発表を皮切りに、より多くのポイントを得るための“モテ戦略”が繰り広げられる。ショーダンサー・るみは俳優・ゆうとに「（モテミッションを）見た瞬間、絶対ゆうと君にやりたいと思った」と告げ、“膝枕”を提案。ゆうとの頭を膝に乗せると「るみに全力で甘えてほしい」と囁き、距離を一気に縮める。これにはスタジオMC陣も興奮。「ゆうと君メロメロじゃん」と声が上がる中、菊池は「こんなこと言われたらダメだよ」と絶叫。るみのモテテクニックに対し、谷が「本当かどうか分からない」と冷静に分析する一方で、菊池は「みんなモテるためにやってるのか」「危ねえ、半分好きだった」と漏らし、スタジオの笑いを誘った。
オープニングパーティーでの“モテミッション”で、会場の空気を一変させたのはレースクイーン・もえ。内科医師・たかしを相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行する。
インタビューでもえは「人と関わる時に意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮する。たいせいとの2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなかったの、こんなにおもしろいんだったら…」と伝え、たいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開。この様子に菊池は「こんな感じでみんなに行ってんの？」と唖然。計算か本心か、すべての男性に好意を匂わせるもえの快進撃に、菊池は「女子信じらんねえ」と戦慄し、驚きを隠せない様子を見せた。
モデル・かのはたいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。
たいせいは「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま2人は正面からハグを交わす。この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない！？」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に興奮の様子を見せた。（modelpress編集部）
