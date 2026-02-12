おととい10日、総額9207億円余りとなる県の新年度当初予算案が発表されました。

この中では8つの柱として、農林水産業の「稼ぐ力」に155億円、結婚・子育てに585億円、防災対策に328億円などが掲げられています。

暮らしに直結する予算の使い道について県民に聞きました。

県の新年度一般会計当初予算案は2年連続のプラス編成で、9207億円は過去6番目に高い水準です。

（記者）「8つの柱が掲げられた予算案。県民はどんな事業に注目している？」

「稼ぐ力」の向上には、300億円が盛り込まれましたが…

（80代）「（県は）あまり稼げていない。（PR）しているけれどまだ足りない。もう少し頑張ってほしい」

結婚や子育て・観光の「稼ぐ力」は？

結婚や子育て関連の事業には今年度より83億円多い585億円が計上されました。

（大学生 20代）「心配して結婚までいけないとか。結婚しても子どもをどうするかという問題がある」

（2人の子育て中・看護師 30代）「（子どもの）年齢が上がるにつれて教育資金が気になる。（給食費の）無償化とかもあるが、もっともっとそこにかけてもらえたらありがたい」

また、観光の「稼ぐ力」を高めるため、直行便以外で鹿児島を訪れるアメリカなどからの外国人観光客に対し、博多ー鹿児島中央間の新幹線運賃の片道分を助成します。

「（運賃の助成よりも）景観を良くしたり、そういうことにお金を使ったらいい」

人口減少進む地域や離島では？

人口減少が進む地域では…

（IT関係 30代）「人材確保は（地域を）盛り上げるために、もう少し働き先があっていい」

（自営業 40代）「（移住者への支援を）鹿児島県全体で手厚くしてもらえたら、みんな帰って来られるし仕事も増えると思う」

離島に暮らす県民からもさまざまな注文が…

（自治会会計 40代）「スポーツ少年団の遠征や子どもの合宿に行くのに、お母さんたちがよくお金を集めている。離島ならでは。お金がかかるから」

期待や注文などさまざまな声があがっている県の予算案。その中身は今月20日に開会する県議会で議論される予定です。

