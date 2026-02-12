鹿児島県内では本格的ないちご狩りのシーズンが始まりました。取材してみると、物価高騰などの影響で農家には厳しいスタートとなっているようです。

（記者）「甘い香りが広がるハウス。今旬を迎えたいちごが真っ赤に色づいています」

日置市の農園では旬の味覚を求めて、家族連れなどがいちご狩りを楽しんでいました。

（訪れた人）

「おいしそうないちごをたくさん見つけにきた。（服にも）赤を取り入れていちごっぽくしてみた」

「新鮮さが違う、食べるのが楽しみ。山盛りとる。2パック目いくかも」

笑顔でにぎわうハウス。しかし今シーズンは、農家にとって厳しいスタートとなっています。

夏の猛暑の影響で成長が1か月ほど遅れ、収穫量も去年より減少しているということです。

さらに追い打ちをかけているのが「物価高の波」です。

ハウスを暖める暖房用の重油が高騰。オープンした年は1か月あたり24万円だった燃料費が、先月は50万円とおよそ2倍に跳ね上がりました。

暖房は12月から3月まで使用するため、今シーズンは燃料費だけで200万円近くにのぼる見込みです。

また、肥料代に加え、いちごを詰めるダンボールやパックなどの資材価格も、去年より2割ほど上昇しました。

（AGRICIA 宮原啓太副社長）「去年は賃上げもあって、人件費も上がっている。コスト面はだいぶ痛手」

農園では今年、いちごの価格を100グラム270円から300円に値上げしましたが、上げ幅は1割程度。コストの上昇分をすべて価格に転嫁せず、「来園者が手に取りやすい価格」の維持に努めています。

（AGRICIA 宮原啓太副社長）「1割（値上げ）で抑えるのは厳しいが、楽しんでいただる金額設定にしている。おいしいと言っていただけたり、笑顔を見るのが一番頑張れる材料になる。全力で楽しんでいただければ」

この時期は寒暖差によって、より甘さがのったいちごが味わえるということです。

※こちらの農園は「完全予約制」となっていますので、事前の確認をお願いします。

