死者58人、行方不明者5人を出した御嶽山の噴火災害で遺族などが国や長野県に損害賠償を求めた裁判について敗訴が確定した原告側が会見を開きました。



裁判の結果は残念だとした上で、再発防止を強く求めました。



長男を亡くした堀口純一さん

「本当に一生ぬぐえないような気持ちはある。本当に残念です。ということがここで言える一番のこと、本当に無念です」



遺族などが11日、松本市で開いた会見。





死者58人、行方不明者5人を出し、戦後最悪の火山災害となった2014年の御嶽山の噴火。当時噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして遺族など32人が国と長野県に損害賠償を求めて提訴しました。1月、最高裁は上告を退け、国と県の賠償責任を認めず気象庁の判断に違法性はないとした東京高裁の判決が確定しました。友人を亡くし自身もけが田幸秀敏さん「これからは連絡を密に取り合ってもう二度と噴火災害が起きないように火山噴火で命を落とす人が出ないようにしてほしいなと心から思う」やまびこの会 事務局代表シャーロック英子さん「御嶽山の悲劇は今も続いています。二度とこのようなことが起こらないために裁判が終わったいまは私は今度気象庁と協力し合って、火山防災の強化を進めていかなければならないと思っている」被害者家族などでつくる山びこの会は引き続き登山の安全を訴える活動を続けたいとしています。