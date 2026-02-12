エルフ・荒川、“重い愛”を熱弁 「どくれらい捧げてくれる？」
お笑いコンビ・エルフの荒川が12日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開催された映画『嵐が丘』（原題：Wuthering Heights）のバレンタイン試写会に登壇。“重い愛”を熱弁した。
【全身ショット】かわいい！ミニスカ×ニーハイブーツで登場した荒川
イベントではお笑いタレントの横澤夏子とタレントのpecoと恋愛トークに花を咲かせた。「恋愛に沼るか沼らないか」という話題で荒川は、「頭が見えていないくらい沼る。私も捧げるから、どれくらい捧げてくれる？」と同等の”愛”を求めるという。「断られてももう一回来て。重い愛しか勝たん」と熱弁した。
同作品の原作は、エミリー・ブロンテのベストセラー小説『嵐が丘（Wuthering Heights）』（1847 年刊）。世界で最も知られた作品の一つとして、今日に至るまで多くの国で翻訳出版、舞台化、映像化されており、世界中の多くのクリエイターへ影響を与え続けている不朽の名作となっている。
